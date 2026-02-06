Gebürtiger Zürcher wird Technischer Direktor bei Espanyol

Marco Otero (51) wird neuer Technischer Direktor beim spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona. Dort wird der gebürtige Zürcher «für die Überwachung der Spielerentwicklungsstrategie und der Trainingsmethoden innerhalb des Jugendsystems verantwortlich sein und die Entwicklung der Spieler hin zum Profifussball und zur ersten Mannschaft unterstützen», wie die Katalanen in einer Mitteilung schreiben.
Otero war etliche Jahre in der Schweiz tätig – einerseits als Nachwuchstrainer bei GC und Co-Trainer bei Sion, vor allem aber als Nachwuchskoordinator bei den Hoppers, dem FCB und St. Gallen. Im Ausland war der 51-Jährige unter anderem als Co-Trainer bei Spartak Moskau und Leiter der Nachwuchsabteilung bei Valencia angestellt. Zuletzt war er bis November 2024 Technischer Direktor bei Marseille.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
22
37
55
2
Real Madrid
22
29
54
3
Atletico Madrid
22
21
45
4
Villarreal CF
21
16
42
5
Real Betis Balompie
22
8
35
6
RCD Espanyol Barcelona
22
-1
34
7
RC Celta de Vigo
22
6
33
8
Real Sociedad
22
0
28
9
CA Osasuna
22
-1
26
10
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
Athletic Bilbao
22
-10
25
12
FC Girona
22
-15
25
13
Elche CF
22
-2
24
14
RCD Mallorca
22
-6
24
15
Sevilla FC
22
-8
24
16
Valencia CF
22
-12
23
17
Getafe CF
22
-11
23
18
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
21
-10
18
20
Real Oviedo
22
-22
16