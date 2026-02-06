Gebürtiger Zürcher wird Technischer Direktor bei Espanyol

Espanyol Barcelona verpflichtet einen gebürtigen Zürcher als Technischen Direktor. Marco Otero, der auch etliche Jahre in der Super League tätig war, übernimmt die Geschicke bei den Katalanen.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Marco Otero (51) wird neuer Technischer Direktor beim spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona. Dort wird der gebürtige Zürcher «für die Überwachung der Spielerentwicklungsstrategie und der Trainingsmethoden innerhalb des Jugendsystems verantwortlich sein und die Entwicklung der Spieler hin zum Profifussball und zur ersten Mannschaft unterstützen», wie die Katalanen in einer Mitteilung schreiben.

Otero war etliche Jahre in der Schweiz tätig – einerseits als Nachwuchstrainer bei GC und Co-Trainer bei Sion, vor allem aber als Nachwuchskoordinator bei den Hoppers, dem FCB und St. Gallen. Im Ausland war der 51-Jährige unter anderem als Co-Trainer bei Spartak Moskau und Leiter der Nachwuchsabteilung bei Valencia angestellt. Zuletzt war er bis November 2024 Technischer Direktor bei Marseille.