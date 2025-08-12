DE
Ter Stegen versöhnt sich
«Es ist an der Zeit, nach vorne zu schauen»

Das Tischtuch zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona, schien in den letzten Wochen zerschnitten zu sein. Bei der Teampräsentation spricht der Barça-Captain zu den Fans und meint zu seiner persönlichen Situation: «Es ist an der Zeit, nach vorne zu schauen.»
Publiziert: vor 42 Minuten
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
0
0
0
1
Atletico Madrid
Atletico Madrid
0
0
0
1
CA Osasuna
CA Osasuna
0
0
0
1
Elche CF
Elche CF
0
0
0
1
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
0
0
0
1
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
0
0
0
1
FC Barcelona
FC Barcelona
0
0
0
1
Getafe CF
Getafe CF
0
0
0
1
FC Girona
FC Girona
0
0
0
1
Levante UD
Levante UD
0
0
0
1
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0
0
0
1
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
0
0
0
1
RCD Mallorca
RCD Mallorca
0
0
0
1
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
0
0
0
1
Real Madrid
Real Madrid
0
0
0
1
Real Oviedo
Real Oviedo
0
0
0
1
Real Sociedad
Real Sociedad
0
0
0
1
Sevilla FC
Sevilla FC
0
0
0
1
Valencia CF
Valencia CF
0
0
0
1
Villarreal CF
Villarreal CF
0
0
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
