«Symbolfigur des Klubs»
Atlético trauert um Vereinslegende

Enrique Collar, legendärer Captain von Atlético Madrid, ist mit 91 Jahren verstorben. Zwischen 1953 und 1969 bestritt er 419 Spiele und führte den Verein zu mehreren Titeln.
Publiziert: 14:46 Uhr
Enrique Collar ist tot. Die Vereinslegende von Atlético Madrid wurde 91 Jahre alt.
  • Atlético-Legende Enrique Collar stirbt mit 91 Jahren
  • Er absolvierte 419 Spiele und führte Atlético zu drei Cupsiegen und 1966 zum Meistertitel
  • 16 Länderspiele für Spanien, vier Tore, WM-Captain 1962 in Chile
Cédric HeebRedaktor Sport

Atlético Madrid trauert um die Vereinslegende Enrique Collar. Der frühere Captain, der zwischen 1953 und 1969 über 419 Partien für die Rojiblancos absolviert hat, ist im Alter von 91 Jahren verstorben.

Als Captain führte Collar Atlético 1966 zum Meistertitel, zu drei Cupsiegen (1960, 1961, 1965) und gewann den Europapokal der Pokalsieger (1962). Der Klub verliere eine «Symbolfigur, die alles für den Verein gab», heisst es in der Würdigung der Madrilenen: «Eine unserer grössten Legenden hat uns verlassen.» Im Training am Dienstag wurde eine Schweigeminute abgehalten, die Fahnen auf dem Campus wehen auf halbmast.

Für die spanische Nationalmannschaft ist der 1,65 Meter grosse Stürmer 16 Mal aufgelaufen und erzielte vier Tore – eines davon beim 3:0-Sieg im Juni 1955 gegen die Schweiz. Zwischen 1961 und 1963 führte er auch die Furia Roja als Captain aufs Feld, unter anderem bei der 1:2-Niederlage gegen Brasilien bei der WM 1962 in Chile.

Nicht nur als Spieler hat sich Collar im Klub verewigt, sondern auch als Funktionär. Zwischen 2005 und 2011 war er Präsident der Atlético-Madrid-Stiftung, die sich neben sportlichen auch um humanitäre und kulturelle Angelegenheiten kümmert.

