Stürmer trifft ihn am Kopf Las-Palmas-Goalie verlässt Spielfeld auf Trage

In der 51. Minute kassiert Jasper Cillessen den Fuss von Nahuel Molina. Nach kurzer Behandlung macht der Holländer weiter. Doch in der 60. Minte legt sich der Torhüter hin und muss in der Folge vom Feld getragen werden.