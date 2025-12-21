Ex-Bundesliga-Coach übernimmt bei LaLiga-Klub

Pellegrino Matarazzo, ehemaliger Bundesliga-Trainer, wurde am 21. Dezember 2025 als neuer Cheftrainer von Real Sociedad San Sebastian vorgestellt. Der 48-jährige US-Amerikaner soll den abstiegsgefährdeten Verein in LaLiga stabilisieren.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Pellegrino Matarazzo hat eine neue Anstellung gefunden. Der 48-jährige US-Amerikaner wurde am 21. Dezember 2025 als neuer Cheftrainer des spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian präsentiert. Er folgt dort auf Sergio Francisco.

Matarazzo unterzeichnete einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27. Der erfahrene Coach steht vor der Herausforderung, den Verein aus der Abstiegszone zu führen. San Sebastian befindet sich derzeit auf dem 16. Tabellenplatz in LaLiga, nur zwei Punkte vom ersten Abstiegsrang entfernt.

Matarazzos Trainerkarriere begann in Deutschland bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg, wo er auch mehrere Jugendteams betreute. 2017 wechselte er in den Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim und wurde dort ein Jahr später Co-Trainer unter Julian Nagelsmann.

Seine erste Position als Cheftrainer übernahm Matarazzo 2019 beim VfB Stuttgart. Anschliessend kehrte er 2023 zur TSG Hoffenheim zurück, wo er bis Ende 2024 tätig war. Seine letzte Trainerstation in der Bundesliga endete vor etwa einem Jahr.

Die offizielle Vorstellung Matarazzos bei Real Sociedad San Sebastian ist für den 22. Dezember 2025 geplant. Mit seiner Erfahrung aus der Bundesliga soll er frische Impulse in den spanischen Erstligisten bringen und den Klassenerhalt sichern.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen