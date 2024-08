1/4 Mounir Nasraoui, der Vater von Spaniens Supertalent Lamine Yamal, wurde ins Spital eingeliefert.

Andrea Cattani Redaktor Sport

Schock-Nachricht aus Spanien: Mounir Nasraoui, der Vater des spanischen Youngsters und Barcelona-Profi Lamine Yamal (17), musste am Mittwochabend nach einer Messer-Attacke ins Spital eingeliefert werden.

Wie die spanische Zeitung «La Vanguardia» schreibt, ist Nasraoui auf einem Parkplatz in Mataró, einem Vorort von Barcelona, niedergestochen worden. Er sei «mit ernsten Verletzungen» ins Spital Can Ruti in Badalona gebracht worden.

Über den genauen Tathergang sind noch keine weiteren Informationen bekannt. Die spanischen Behörden sollen aber bereits mehrere Zeugen des Vorfalls ausfindig gemacht haben.

Die Familie von Lamine Yamal rückte in diesem Sommer so richtig in den Fokus der Weltöffentlichkeit, als der Teenager an der EM mit starken Leistungen für Spanien entzückte. Der Flügelspieler war in allen sieben Spielen der Spanier zum Einsatz gekommen. Am Ende reichte es Yamal gar zur Auszeichnung zum besten jungen Spieler des Turniers. Zudem wurde er auch ins Uefa-Team der EM gewählt.