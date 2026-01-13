Am Montagabend kam Rubén Vargas erstmals seit Ende November für Sevilla zum Einsatz. Beim Heimspiel gegen Celta Vigo verletzt sich der Schweizer kurz nach seiner Einwechslung erneut.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

In der 59. Minute ist es so weit: Rubén Vargas kehrt nach mehrmonatiger Verletzungspause auf den Platz zurück. Doch das Comeback endet im Frust, rund acht Minuten nach seiner Einwechslung muss sich der Schweizer Nationalspieler bereits wieder auswechseln lassen. Erneut hat er Probleme mit dem Oberschenkel.

Vargas' Frust auf dem Platz ist riesig. Er vergräbt sein Gesicht im Trikot, trottet bedient vom Feld. Auch sein Trainer Matias Almeyda schüttelt ungläubig den Kopf, während sie sich abklatschen. Dass die Andalusier in der Schlussphase im Heimspiel gegen Celta Vigo durch einen Elfmeter noch 0:1 verlieren, ist der Tiefpunkt eines enttäuschenden Abends: Sevilla rutscht durch die Niederlage tiefer in den Abstiegskampf und liegt als Tabellenvierzehnter nur noch drei Punkte vor Valencia auf dem ersten Abstiegsplatz.

Vargas war in guter Form

«Er hatte Schmerzen im Bereich, in dem er schon verletzt war», erklärte der Sevilla-Coach nach Spielende die Auswechslung des Schweizers. «Wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist», führte Almeyda aus und liess dann seinen Frust über die neuerliche Verletzung raus: «Er hat fast 40 Tage gefehlt, aber in den Trainings hat es zuletzt gut funktioniert. Doch im Spiel kommt mehr Druck dazu, man will mehr geben und der Muskel wird blockiert.»

Kein Wunder, ärgert sich der Trainer über die neuerliche Verletzung des Nati-Stars. Schliesslich gehörte Vargas in der laufenden Saison, die für Sevilla einmal mehr enttäuschend verläuft, bis zu seiner Verletzung zu den Stammspielern. Auch die Quote von drei Toren und vier Vorlagen in nun 13 Einsätzen unterstreicht die gute Form von Ruben Vargas in dieser Saison. Bleibt zu hoffen, dass ihn der neuerliche Rückschlag nicht zu lange ausser Gefecht setzt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos