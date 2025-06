Platzsturm nach Aufstieg Real Oviedo feiert Rückkehr in La Liga

Real Oviedo hat den Aufstieg zurück in die Primera División geschafft – nach mehr als zwei Jahrzehnten. Vor 16 Jahren trat man noch in der vierten spanischen Liga an. Heute feiern die Fans die Rückkehr in die spanische Elite.

Publiziert: 10:51 Uhr | Aktualisiert: 10:53 Uhr