1/2 So hat sich Eray Cömert den Auftritt im Cup nicht vorgestellt. (Archivbild) Foto: IMAGO/Pressinphoto

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eray Cömert und Valladolid blamieren sich im spanischen Cup. Der Klub des ehemaligen brasilianischen Internationalen Ronaldo schied im Sechzehntelfinal bei Ourense aus, dem Tabellenvorletzten der 3. Liga.

Zwar ging der Favorit zweimal in Führung. Der Aussenseiter konnte jedoch beide Male postwendend ausgleichen und in der 53. Minute seinerseits in Führung gehen. Der Oberklassige, bei dem Cömert in der Innenverteidigung durchspiele, hatte darauf keine Antwort mehr.

Auch in der Liga läuft es dem Team aus Kastilien nicht. Nach 18 Runden ist Valladolid Schlusslicht in La Liga.

