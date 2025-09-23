Der FC Barcelona muss lange auf Gavi verzichten. Der Mittelfeldspieler wurde am rechten Meniskus operiert und fällt vier bis fünf Monate aus.

1/5 Barcelona und Spaniens Gavi fällt monatelang aus. Foto: keystone-sda.ch

Wie bitter ist das denn: Der FC Barcelona muss vier bis fünf Monate auf seinen Mittelfeldspieler Gavi verzichten, dabei hatte der junge Spanier erst kürzlich sein Comeback gegeben. Der 21-Jährige unterzog sich einer Operation am rechten Meniskus, wie der katalanische Klub bekannt gab.

Der 28-fache spanische Nationalspieler fiel bereits in der vorletzten Saison wegen eines Kreuzbandrisses am gleichen Knie monatelang aus.