Nächste lange Pause
Barças Gavi bleibt vom Verletzungspech verfolgt

Der FC Barcelona muss lange auf Gavi verzichten. Der Mittelfeldspieler wurde am rechten Meniskus operiert und fällt vier bis fünf Monate aus.
Publiziert: vor 35 Minuten
1/5
Barcelona und Spaniens Gavi fällt monatelang aus.
Foto: keystone-sda.ch

Wie bitter ist das denn: Der FC Barcelona muss vier bis fünf Monate auf seinen Mittelfeldspieler Gavi verzichten, dabei hatte der junge Spanier erst kürzlich sein Comeback gegeben. Der 21-Jährige unterzog sich einer Operation am rechten Meniskus, wie der katalanische Klub bekannt gab.

Der 28-fache spanische Nationalspieler fiel bereits in der vorletzten Saison wegen eines Kreuzbandrisses am gleichen Knie monatelang aus.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
4:1
6
11
18
2
FC Barcelona
FC Barcelona
5
13
13
3
Villarreal CF
Villarreal CF
2:1
6
7
13
4
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
6
1
11
5
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
6
0
10
6
Elche CF
Elche CF
5
3
9
7
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
6
2
9
8
Getafe CF
Getafe CF
5
-1
9
9
Valencia CF
Valencia CF
6
-2
8
10
Sevilla FC
Sevilla FC
1:2
6
0
7
11
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
5
0
7
12
Atletico Madrid
Atletico Madrid
5
1
6
13
CA Osasuna
CA Osasuna
5
0
6
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
5
-1
5
15
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
6
-2
5
16
Levante UD
Levante UD
1:4
6
-3
4
17
Real Oviedo
Real Oviedo
5
-7
3
18
Real Sociedad
Real Sociedad
5
-4
2
19
RCD Mallorca
RCD Mallorca
5
-5
2
20
FC Girona
FC Girona
6
-13
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Was sagst du dazu?
