Barcelona und Spaniens Gavi fällt monatelang aus.
Foto: keystone-sda.ch
Wie bitter ist das denn: Der FC Barcelona muss vier bis fünf Monate auf seinen Mittelfeldspieler Gavi verzichten, dabei hatte der junge Spanier erst kürzlich sein Comeback gegeben. Der 21-Jährige unterzog sich einer Operation am rechten Meniskus, wie der katalanische Klub bekannt gab.
Der 28-fache spanische Nationalspieler fiel bereits in der vorletzten Saison wegen eines Kreuzbandrisses am gleichen Knie monatelang aus.
