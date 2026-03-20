Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
28
49
70
2
Real Madrid
28
36
66
3
Atletico Madrid
28
22
57
4
Villarreal CF
28
18
55
5
Real Betis Balompie
28
8
44
6
RC Celta de Vigo
28
7
41
7
Real Sociedad
28
1
38
8
RCD Espanyol Barcelona
28
-7
37
9
Getafe CF
28
-7
35
10
Athletic Bilbao
28
-10
35
11
CA Osasuna
28
-2
34
12
FC Girona
28
-12
34
13
Rayo Vallecano
28
-6
32
14
Valencia CF
28
-12
32
15
Sevilla FC
28
-10
31
16
RCD Mallorca
28
-12
28
17
Deportivo Alaves
28
-12
28
18
Elche CF
28
-9
26
19
Levante UD
28
-16
23
20
Real Oviedo
28
-26
21