Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
33
57
85
2
Real Madrid
33
37
74
3
Villarreal CF
32
20
62
4
Atletico Madrid
33
19
60
5
Real Betis Balompie
33
8
50
6
Getafe CF
33
-6
44
7
RC Celta de Vigo
32
3
44
8
Real Sociedad
32
0
42
9
Athletic Bilbao
33
-12
41
10
CA Osasuna
32
-2
39
11
Valencia CF
33
-11
39
12
Rayo Vallecano
32
-8
38
13
RCD Espanyol Barcelona
32
-12
38
14
FC Girona
33
-14
38
15
Deportivo Alaves
33
-11
36
16
RCD Mallorca
33
-10
35
17
Elche CF
32
-7
35
18
Sevilla FC
32
-14
34
19
Levante UD
32
-13
32
20
Real Oviedo
32
-24
28