Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Podcasts
Mehr
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Villarreal CF - CA Osasuna (20.09.2025)
Villarreal CF
18:30
CA Osasuna
Villarreal CF
Ab 18:30 Uhr
Vs
CA Osasuna
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Villarreal CF - CA Osasuna
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
4
6
12
2
FC Barcelona
4
10
10
3
RCD Espanyol Barcelona
4
3
10
4
Real Betis Balompie
6
2
9
5
Athletic Bilbao
4
2
9
5
Getafe CF
4
2
9
7
Villarreal CF
4
5
7
8
Deportivo Alaves
4
1
7
9
Elche CF
4
2
6
10
CA Osasuna
4
1
6
11
Atletico Madrid
4
1
5
12
Sevilla FC
4
0
4
13
Rayo Vallecano
4
-1
4
14
RC Celta de Vigo
5
-2
4
15
Valencia CF
4
-4
4
16
Real Oviedo
4
-6
3
17
Real Sociedad
5
-4
2
18
Levante UD
4
-4
1
19
RCD Mallorca
4
-5
1
20
FC Girona
4
-9
1
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Isidro
Diaz de Mera Escuderos
Spanien
Anstoss
Samstag
20. September 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Villarreal, Spanien
Estadio de la Cerámica
Kapazität
23’500
