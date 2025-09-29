DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Valencia CF - Real Oviedo (29.09.2025)
Valencia CF
21:00
Real Oviedo
Zum Fussball-Kalender
Valencia CF
Ab 21:00 Uhr
Vs
Real Oviedo
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Valencia CF - Real Oviedo
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
7
16
19
2
Real Madrid
7
8
18
3
Villarreal CF
7
8
16
4
Elche CF
7
4
13
5
Atletico Madrid
7
5
12
6
Real Betis Balompie
7
4
12
7
RCD Espanyol Barcelona
7
1
12
8
Getafe CF
7
-1
11
9
Sevilla FC
7
1
10
10
Athletic Bilbao
7
-1
10
11
Deportivo Alaves
7
-1
8
12
Valencia CF
6
-2
8
13
CA Osasuna
7
-2
7
14
Levante UD
7
-3
5
15
Rayo Vallecano
7
-3
5
16
RC Celta de Vigo
7
-3
5
17
Real Sociedad
7
-4
5
18
RCD Mallorca
7
-5
5
19
Real Oviedo
6
-9
3
20
FC Girona
7
-13
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Ricardo
De Burgos Bengoechea
Spanien
Anstoss
Montag
29. September 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Valencia, Spanien
Mestalla-Stadion
Kapazität
49’430
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen