Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Valencia CF - Real Betis Balompie (09.11.2025)
Valencia CF
18:30
Real Betis Balompie
Valencia CF
Ab 18:30 Uhr
Vs
Real Betis Balompie
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Valencia CF - Real Betis Balompie
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
11
16
30
2
Villarreal CF
12
14
26
3
FC Barcelona
11
15
25
4
Atletico Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompie
11
6
19
6
RCD Espanyol Barcelona
12
0
18
7
Getafe CF
11
-1
17
8
Sevilla FC
12
-1
16
9
Deportivo Alaves
12
0
15
10
Elche CF
12
-1
15
11
Rayo Vallecano
11
-2
14
12
Athletic Bilbao
11
-2
14
13
RC Celta de Vigo
11
-1
13
14
Real Sociedad
12
-3
13
15
CA Osasuna
12
-4
11
16
FC Girona
12
-13
10
17
Levante UD
12
-7
9
18
RCD Mallorca
11
-7
9
19
Valencia CF
11
-10
9
20
Real Oviedo
11
-12
8
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Victor
Garcia Verdura
Spanien
Anstoss
Sonntag
09. November 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Valencia, Spanien
Mestalla-Stadion
Kapazität
49’430
