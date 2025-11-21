DE
FR
Abonnieren
Valencia CF
Valencia CF
21:00
Levante UD
Levante UD
Zum Fussball-Kalender
Valencia CF
Valencia CF
Ab 21:00 Uhr
Vs
Levante UD
Levante UD
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

LaLiga
Valencia CF - Levante UD

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
12
16
31
2
FC Barcelona
FC Barcelona
12
17
28
3
Villarreal CF
Villarreal CF
12
14
26
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
12
6
20
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
12
0
18
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
12
-1
17
8
Getafe CF
Getafe CF
12
-2
17
9
Sevilla FC
Sevilla FC
12
-1
16
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
12
0
15
11
Elche CF
Elche CF
12
-1
15
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
12
-2
15
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
12
-3
13
14
Real Sociedad
Real Sociedad
12
-3
13
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
12
-6
12
16
CA Osasuna
CA Osasuna
12
-4
11
17
Valencia CF
Valencia CF
12
-10
10
18
FC Girona
FC Girona
12
-13
10
19
Levante UD
Levante UD
12
-7
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
12
-13
8
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
21. November 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Valencia, Spanien
Mestalla-Stadion
Kapazität
49’430
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Valencia
Valencia
Levante UD
Levante UD
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Valencia
        Valencia
        Levante UD
        Levante UD
        LaLiga
        LaLiga