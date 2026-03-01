DE
FR
Abonnieren
Valencia CF
Valencia CF
16:15
CA Osasuna
CA Osasuna
Zum Fussball-Kalender
Valencia CF
Valencia CF
Ab 16:15 Uhr
Vs
CA Osasuna
CA Osasuna
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

LaLiga
Valencia CF - CA Osasuna

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
26
45
64
2
Real Madrid
Real Madrid
25
33
60
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
26
20
51
4
Villarreal CF
Villarreal CF
26
17
51
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
25
10
42
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
25
7
37
7
Real Sociedad
Real Sociedad
26
0
35
8
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
25
-6
35
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
26
-6
35
10
CA Osasuna
CA Osasuna
25
1
33
11
FC Girona
FC Girona
25
-14
30
12
Sevilla FC
Sevilla FC
25
-7
29
13
Getafe CF
Getafe CF
25
-9
29
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
25
-9
27
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
26
-11
27
16
Valencia CF
Valencia CF
25
-13
26
17
Elche CF
Elche CF
25
-5
25
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
26
-13
24
19
Levante UD
Levante UD
26
-16
21
20
Real Oviedo
Real Oviedo
25
-24
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Adrian
Cordero Vega
Spanien
Anstoss
Sonntag
01. März 2026 um 16:15 Uhr
Stadion
Valencia, Spanien
Mestalla-Stadion
Kapazität
49’430
In diesem Artikel erwähnt
Valencia
Valencia
CA Osasuna
CA Osasuna
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Valencia
        Valencia
        CA Osasuna
        CA Osasuna
        LaLiga
        LaLiga