Sevilla FC
14:00
Real Oviedo
Zum Fussball-Kalender
Sevilla FC
Ab 14:00 Uhr
Vs
Real Oviedo
LaLiga
Sevilla FC - Real Oviedo

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
17
29
43
2
Real Madrid
16
17
36
3
Villarreal CF
15
18
35
4
Atletico Madrid
17
14
34
5
RCD Espanyol Barcelona
16
4
30
6
Real Betis Balompie
15
6
24
7
Athletic Bilbao
16
-5
23
8
Getafe CF
16
-5
20
9
Elche CF
16
-1
19
10
RC Celta de Vigo
15
-1
19
11
Deportivo Alaves
15
-2
18
12
Rayo Vallecano
15
-3
17
13
Sevilla FC
15
-4
17
14
RCD Mallorca
16
-5
17
15
Real Sociedad
16
-4
16
16
CA Osasuna
16
-6
15
17
Valencia CF
16
-10
15
18
FC Girona
16
-15
15
19
Real Oviedo
15
-15
10
20
Levante UD
15
-12
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Isidro
Diaz de Mera Escuderos
Spanien
Anstoss
Sonntag
14. Dezember 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Sevilla, Spanien
Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
Kapazität
42’714
