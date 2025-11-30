DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Sevilla FC - Real Betis Balompie (30.11.2025)
Sevilla FC
16:15
Real Betis Balompie
Zum Fussball-Kalender
Sevilla FC
Ab 16:15 Uhr
Vs
Real Betis Balompie
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Sevilla FC - Real Betis Balompie
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
14
23
34
2
Real Madrid
13
16
32
3
Atletico Madrid
14
16
31
4
Villarreal CF
13
15
29
5
Real Betis Balompie
13
6
21
6
RCD Espanyol Barcelona
13
1
21
7
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
14
-3
20
9
Real Sociedad
13
-1
16
10
Sevilla FC
13
-2
16
11
RC Celta de Vigo
13
-2
16
12
Elche CF
14
-2
16
13
Rayo Vallecano
13
-2
16
14
Deportivo Alaves
14
-3
15
15
RCD Mallorca
14
-7
13
16
Valencia CF
13
-9
13
17
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Girona
13
-13
11
19
Levante UD
14
-10
9
20
Real Oviedo
14
-15
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Jose
Luis Munuera Montero
Spanien
Anstoss
Sonntag
30. November 2025 um 16:15 Uhr
Stadion
Sevilla, Spanien
Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
Kapazität
42’714
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Sevilla
Betis Sevilla
LaLiga
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Sevilla
Betis Sevilla
LaLiga