Sevilla FC
21:00
Elche CF
Sevilla FC
Ab 21:00 Uhr
Vs
Elche CF
LaLiga
Sevilla FC - Elche CF

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
3
5
9
2
Athletic Bilbao
3
3
9
3
Villarreal CF
3
7
7
4
FC Barcelona
3
4
7
5
RCD Espanyol Barcelona
3
2
7
6
Getafe CF
3
0
6
7
Elche CF
3
2
5
8
Real Betis Balompie
4
0
5
9
Valencia CF
3
2
4
10
Rayo Vallecano
3
1
4
11
Deportivo Alaves
3
0
4
12
Sevilla FC
3
0
3
13
CA Osasuna
3
-1
3
14
RC Celta de Vigo
4
-2
3
15
Real Oviedo
3
-4
3
16
Atletico Madrid
3
-1
2
16
Real Sociedad
3
-1
2
18
RCD Mallorca
3
-4
1
19
Levante UD
3
-4
0
20
FC Girona
3
-9
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Javier
Alberola Rojas
Spanien
Anstoss
Freitag
12. September 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Sevilla, Spanien
Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
Kapazität
42’714
