LaLiga: Sevilla FC - CA Osasuna (08.11.2025)
Sevilla FC
16:15
CA Osasuna
Sevilla FC
Ab 16:15 Uhr
Vs
CA Osasuna
LaLiga
Sevilla FC - CA Osasuna
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
11
16
30
2
FC Barcelona
11
15
25
3
Villarreal CF
11
12
23
4
Atletico Madrid
11
11
22
5
Real Betis Balompie
11
6
19
6
RCD Espanyol Barcelona
11
2
18
7
Getafe CF
11
-1
17
8
Deportivo Alaves
11
1
15
9
Elche CF
12
-1
15
10
Rayo Vallecano
11
-2
14
11
Athletic Bilbao
11
-2
14
12
RC Celta de Vigo
11
-1
13
13
Sevilla FC
11
-2
13
14
Real Sociedad
12
-3
13
15
CA Osasuna
11
-3
11
16
Levante UD
11
-5
9
17
RCD Mallorca
11
-7
9
18
Valencia CF
11
-10
9
19
Real Oviedo
11
-12
8
20
FC Girona
11
-14
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
08. November 2025 um 16:15 Uhr
Stadion
Sevilla, Spanien
Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
Kapazität
42’714
