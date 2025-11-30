DE
Real Sociedad
Real Sociedad
14:00
Villarreal CF
Villarreal CF
Real Sociedad
Real Sociedad
Ab 14:00 Uhr
Vs
Villarreal CF
Villarreal CF
LaLiga
Real Sociedad - Villarreal CF

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
14
23
34
2
Real Madrid
Real Madrid
13
16
32
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
14
16
31
4
Villarreal CF
Villarreal CF
13
15
29
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
13
6
21
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
13
1
21
7
Getafe CF
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
14
-3
20
9
Real Sociedad
Real Sociedad
13
-1
16
10
Sevilla FC
Sevilla FC
13
-2
16
11
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
13
-2
16
12
Elche CF
Elche CF
14
-2
16
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
13
-2
16
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
14
-3
15
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
14
-7
13
16
Valencia CF
Valencia CF
13
-9
13
17
CA Osasuna
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Girona
FC Girona
13
-13
11
19
Levante UD
Levante UD
14
-10
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
14
-15
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Cesar
Soto Grado
Spanien
Anstoss
Sonntag
30. November 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
San Sebastian, Spanien
Reale Arena
Kapazität
39’313
LaLiga
LaLiga
