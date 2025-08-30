DE
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Real Oviedo - Real Sociedad (30.08.2025)
Real Oviedo
19:00
Real Sociedad
Real Oviedo
Ab 19:00 Uhr
Vs
Real Sociedad
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Real Oviedo - Real Sociedad
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Villarreal CF
2
7
6
2
FC Barcelona
2
4
6
3
Real Madrid
2
4
6
4
Athletic Bilbao
2
2
6
5
Getafe CF
3
0
6
6
Elche CF
3
2
5
7
Real Betis Balompie
3
1
5
8
Valencia CF
3
2
4
9
RCD Espanyol Barcelona
2
1
4
10
Rayo Vallecano
2
1
3
11
Deportivo Alaves
2
0
3
12
CA Osasuna
2
0
3
13
Real Sociedad
2
0
2
14
RC Celta de Vigo
3
-2
2
15
Atletico Madrid
2
-1
1
16
RCD Mallorca
2
-3
1
17
Sevilla FC
2
-2
0
18
Levante UD
3
-4
0
19
Real Oviedo
2
-5
0
20
FC Girona
2
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Adrian
Cordero Vega
Spanien
Anstoss
Samstag
30. August 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Oviedo, Spanien
Carlos Tartiere
Kapazität
30’500
