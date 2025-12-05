DE
Sport
Sport
Fussball
LaLiga
LaLiga
LaLiga: Real Oviedo - RCD Mallorca (05.12.2025)
Real Oviedo
21:00
RCD Mallorca
Real Oviedo
Ab 21:00 Uhr
Vs
RCD Mallorca
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Real Oviedo - RCD Mallorca
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
15
25
37
2
Real Madrid
15
19
36
3
Villarreal CF
14
16
32
4
Atletico Madrid
15
14
31
5
Real Betis Balompie
14
8
24
6
RCD Espanyol Barcelona
14
2
24
7
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
15
-6
20
9
Rayo Vallecano
14
-2
17
10
Real Sociedad
14
-2
16
11
Elche CF
14
-2
16
12
RC Celta de Vigo
14
-3
16
13
Sevilla FC
14
-4
16
14
Deportivo Alaves
14
-3
15
15
Valencia CF
14
-9
14
16
RCD Mallorca
14
-7
13
17
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Girona
14
-13
12
19
Levante UD
14
-10
9
20
Real Oviedo
14
-15
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Iosu
Galech Apezteguia
Spanien
Anstoss
Freitag
05. Dezember 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Oviedo, Spanien
Carlos Tartiere
Kapazität
30’500
