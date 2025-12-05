DE
FR
Abonnieren
Real Oviedo
Real Oviedo
21:00
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Zum Fussball-Kalender
Real Oviedo
Real Oviedo
Ab 21:00 Uhr
Vs
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

LaLiga
Real Oviedo - RCD Mallorca

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
15
25
37
2
Real Madrid
Real Madrid
15
19
36
3
Villarreal CF
Villarreal CF
14
16
32
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
15
14
31
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
14
8
24
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
14
2
24
7
Getafe CF
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
15
-6
20
9
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
14
-2
17
10
Real Sociedad
Real Sociedad
14
-2
16
11
Elche CF
Elche CF
14
-2
16
12
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
14
-3
16
13
Sevilla FC
Sevilla FC
14
-4
16
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
14
-3
15
15
Valencia CF
Valencia CF
14
-9
14
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
14
-7
13
17
CA Osasuna
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Girona
FC Girona
14
-13
12
19
Levante UD
Levante UD
14
-10
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
14
-15
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Iosu
Galech Apezteguia
Spanien
Anstoss
Freitag
05. Dezember 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Oviedo, Spanien
Carlos Tartiere
Kapazität
30’500
In diesem Artikel erwähnt
Real Oviedo
Real Oviedo
RCD Mallorca
RCD Mallorca
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Real Oviedo
        Real Oviedo
        RCD Mallorca
        RCD Mallorca
        LaLiga
        LaLiga