Impressum
LaLiga: Real Oviedo - Rayo Vallecano (23.11.2025)
Real Oviedo
14:00
Rayo Vallecano
Real Oviedo
Ab 14:00 Uhr
Vs
Rayo Vallecano
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
13
21
31
2
Real Madrid
12
16
31
3
Villarreal CF
13
15
29
4
Atletico Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompie
12
6
20
6
RCD Espanyol Barcelona
12
0
18
7
Getafe CF
12
-2
17
8
Athletic Bilbao
13
-5
17
9
Sevilla FC
12
-1
16
10
Real Sociedad
13
-1
16
11
RC Celta de Vigo
13
-2
16
12
Elche CF
12
-1
15
13
Deportivo Alaves
13
-1
15
14
Rayo Vallecano
12
-2
15
15
Valencia CF
13
-9
13
16
RCD Mallorca
13
-7
12
17
CA Osasuna
13
-6
11
18
FC Girona
12
-13
10
19
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
12
-13
8
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Alejandro
Quintero Gonzalez
Spanien
Anstoss
Sonntag
23. November 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Oviedo, Spanien
Carlos Tartiere
Kapazität
30’500
