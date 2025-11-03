DE
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Real Oviedo - CA Osasuna (03.11.2025)
Real Oviedo
21:00
CA Osasuna
Real Oviedo
Ab 21:00 Uhr
Vs
CA Osasuna
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Real Oviedo - CA Osasuna
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
11
16
30
2
FC Barcelona
11
15
25
3
Villarreal CF
11
12
23
4
Atletico Madrid
11
11
22
5
Real Betis Balompie
11
6
19
6
RCD Espanyol Barcelona
11
2
18
7
Getafe CF
11
-1
17
8
Deportivo Alaves
11
1
15
9
Elche CF
11
-1
14
10
Rayo Vallecano
11
-2
14
11
Athletic Bilbao
11
-2
14
12
RC Celta de Vigo
11
-1
13
13
Sevilla FC
11
-2
13
14
Real Sociedad
11
-3
12
15
CA Osasuna
10
-3
10
16
Levante UD
11
-5
9
17
RCD Mallorca
11
-7
9
18
Valencia CF
11
-10
9
19
Real Oviedo
10
-12
7
20
FC Girona
11
-14
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Montag
03. November 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Oviedo, Spanien
Carlos Tartiere
Kapazität
30’500
