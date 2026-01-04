Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
18
20
42
3
Villarreal CF
17
18
38
4
Atletico Madrid
18
17
37
5
RCD Espanyol Barcelona
18
3
33
6
Real Betis Balompie
17
10
28
7
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
18
1
22
10
Getafe CF
18
-9
21
11
Sevilla FC
17
-2
20
12
CA Osasuna
18
-3
19
13
Rayo Vallecano
18
-7
19
14
RCD Mallorca
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
17
-6
18
16
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valencia CF
18
-13
16
18
FC Girona
17
-18
15
19
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
16
-12
10