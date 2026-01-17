DE
Real Madrid
Real Madrid
14:00
Levante UD
Levante UD
Real Madrid
Real Madrid
Ab 14:00 Uhr
Vs
Levante UD
Levante UD
LaLiga
Real Madrid - Levante UD

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
Villarreal CF
18
20
41
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
20
1
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
19
6
29
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
19
5
29
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
FC Girona
FC Girona
20
-14
24
10
Elche CF
Elche CF
19
1
23
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19
-6
22
12
Real Sociedad
Real Sociedad
19
-3
21
13
Getafe CF
Getafe CF
19
-10
21
14
Sevilla FC
Sevilla FC
19
-6
20
15
CA Osasuna
CA Osasuna
19
-4
19
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
19
-8
19
17
RCD Mallorca
RCD Mallorca
19
-7
18
18
Valencia CF
Valencia CF
19
-13
17
19
Levante UD
Levante UD
18
-9
14
20
Real Oviedo
Real Oviedo
19
-19
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Miguel
Sesma Espinosa
Spanien
Anstoss
Samstag
17. Januar 2026 um 14:00 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Santiago Bernabéu
Kapazität
78’297
