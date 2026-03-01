Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
26
45
64
2
Real Madrid
25
33
60
3
Atletico Madrid
26
20
51
4
Villarreal CF
26
17
51
5
Real Betis Balompie
25
10
42
6
RC Celta de Vigo
25
7
37
7
Real Sociedad
26
0
35
8
RCD Espanyol Barcelona
25
-6
35
9
Athletic Bilbao
26
-6
35
10
CA Osasuna
25
1
33
11
FC Girona
25
-14
30
12
Sevilla FC
25
-7
29
13
Getafe CF
25
-9
29
14
Rayo Vallecano
25
-9
27
15
Deportivo Alaves
26
-11
27
16
Valencia CF
25
-13
26
17
Elche CF
25
-5
25
18
RCD Mallorca
26
-13
24
19
Levante UD
26
-16
21
20
Real Oviedo
25
-24
17