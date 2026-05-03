Real Betis Balompie
3:0
Real Oviedo
Real Betis Balompie
Beendet
3:0
Real Oviedo
Hernandez 22', 58'
Ezzalzouli 45'

LaLiga
Real Betis Balompie - Real Oviedo

03.05.2026, 20:15 Uhr
Spielende
90. Minute (+1)

Spielende (3:0)

03.05.2026, 20:06 Uhr
Spielerwechsel
81. Minute

Einwechslung C. Ávila (Betis)

03.05.2026, 20:06 Uhr
Spielerwechsel
81. Minute

Auswechslung C. Hernández (Betis)

03.05.2026, 20:06 Uhr
Spielerwechsel
81. Minute

Einwechslung T. Borbas (Oviedo)

03.05.2026, 20:06 Uhr
Spielerwechsel
81. Minute

Auswechslung F. Viñas (Oviedo)

03.05.2026, 20:06 Uhr
Spielerwechsel
81. Minute

Auswechslung Nacho Vidal (Oviedo)

03.05.2026, 20:06 Uhr
Spielerwechsel
81. Minute

Einwechslung Lucas Ahijado (Oviedo)

03.05.2026, 19:56 Uhr
Spielerwechsel
71. Minute

Einwechslung Isco (Betis)

03.05.2026, 19:56 Uhr
Spielerwechsel
71. Minute

Auswechslung G. Lo Celso (Betis)

03.05.2026, 19:55 Uhr
Spielerwechsel
70. Minute

Auswechslung S. Amrabat (Betis)

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
34
25
68
4
Atletico Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompie
34
11
53
6
RC Celta de Vigo
34
4
47
7
Getafe CF
34
-8
44
8
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
33
0
43
10
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valencia CF
34
-13
39
13
RCD Espanyol Barcelona
34
-14
39
14
Elche CF
34
-8
38
15
RCD Mallorca
34
-9
38
16
FC Girona
34
-15
38
17
Deportivo Alaves
34
-13
36
18
Sevilla FC
33
-15
34
19
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
34
-28
28
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Adrian
Cordero Vega
Spanien
Anstoss
Sonntag
03. Mai 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Sevilla, Spanien
Olympiastadion Sevilla
Kapazität
60'000
