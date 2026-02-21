DE
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
16:15
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
Ab 16:15 Uhr
Vs
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
LaLiga
Real Betis Balompie - Rayo Vallecano

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
24
34
60
2
FC Barcelona
FC Barcelona
24
39
58
3
Villarreal CF
Villarreal CF
24
19
48
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
24
17
45
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
24
10
41
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
24
-4
35
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
24
5
34
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
25
-6
34
9
Real Sociedad
Real Sociedad
24
-1
31
10
CA Osasuna
CA Osasuna
24
0
30
11
Getafe CF
Getafe CF
24
-8
29
12
FC Girona
FC Girona
24
-14
29
13
Sevilla FC
Sevilla FC
24
-8
26
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
24
-9
26
15
Valencia CF
Valencia CF
24
-12
26
16
Elche CF
Elche CF
25
-5
25
17
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
23
-9
25
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
24
-10
24
19
Levante UD
Levante UD
24
-15
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
23
-23
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Juan
Martinez Munuera
Spanien
Anstoss
Samstag
21. Februar 2026 um 16:15 Uhr
Stadion
Sevilla, Spanien
Olympiastadion Sevilla
Kapazität
60’000
In diesem Artikel erwähnt
Betis Sevilla
Betis Sevilla
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
LaLiga
LaLiga
