Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
21:30
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
Ab 21:30 Uhr
Vs
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
LaLiga
LaLiga
Real Betis Balompie - Deportivo Alaves

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
1
3
3
2
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
1
2
3
3
Getafe CF
Getafe CF
1
2
3
3
Villarreal CF
Villarreal CF
1
2
3
5
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
1
3
6
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
1
1
3
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
1
1
3
8
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
9
Elche CF
Elche CF
1
0
1
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
1
0
1
9
Real Sociedad
Real Sociedad
1
0
1
9
Valencia CF
Valencia CF
1
0
1
13
Sevilla FC
Sevilla FC
1
-1
0
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
1
-1
0
14
Levante UD
Levante UD
1
-1
0
16
CA Osasuna
CA Osasuna
1
-1
0
17
FC Girona
FC Girona
1
-2
0
18
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
1
-2
0
18
Real Oviedo
Real Oviedo
1
-2
0
20
RCD Mallorca
RCD Mallorca
1
-3
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Miguel
Angel Ortiz Arias
Spanien
Anstoss
Freitag
22. August 2025 um 21:30 Uhr
Stadion
Sevilla, Spanien
Olympiastadion Sevilla
Kapazität
60’000
