DE
FR
Abonnieren
RCD Mallorca
RCD Mallorca
21:00
Sevilla FC
Sevilla FC
Zum Fussball-Kalender
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Ab 21:00 Uhr
Vs
Sevilla FC
Sevilla FC
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

LaLiga
RCD Mallorca - Sevilla FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
22
37
55
2
Real Madrid
Real Madrid
22
29
54
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
22
21
45
4
Villarreal CF
Villarreal CF
21
16
42
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
22
8
35
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
22
-1
34
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
22
6
33
8
Real Sociedad
Real Sociedad
22
0
28
9
CA Osasuna
CA Osasuna
22
-1
26
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
22
-10
25
12
FC Girona
FC Girona
22
-15
25
13
Elche CF
Elche CF
22
-2
24
14
Sevilla FC
Sevilla FC
21
-5
24
15
Valencia CF
Valencia CF
22
-12
23
16
Getafe CF
Getafe CF
22
-11
23
17
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
22
-12
22
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
21
-9
21
19
Levante UD
Levante UD
21
-10
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
22
-22
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Cesar
Soto Grado
Spanien
Anstoss
Montag
02. Februar 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Palma, Spanien
Estadi de Son Moix
Kapazität
26’020
In diesem Artikel erwähnt
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Sevilla
Sevilla
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        RCD Mallorca
        RCD Mallorca
        Sevilla
        Sevilla
        LaLiga
        LaLiga