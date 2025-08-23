DE
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: RCD Mallorca - RC Celta de Vigo (23.08.2025)
RCD Mallorca
17:00
RC Celta de Vigo
Zum Fussball-Kalender
RCD Mallorca
Ab 17:00 Uhr
Vs
RC Celta de Vigo
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
RCD Mallorca - RC Celta de Vigo
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Betis Balompie
2
1
4
2
FC Barcelona
1
3
3
3
Rayo Vallecano
1
2
3
4
Getafe CF
1
2
3
4
Villarreal CF
1
2
3
6
Athletic Bilbao
1
1
3
7
RCD Espanyol Barcelona
1
1
3
8
Real Madrid
1
1
3
9
Deportivo Alaves
2
0
3
10
Elche CF
1
0
1
10
Real Sociedad
1
0
1
10
Valencia CF
1
0
1
13
Sevilla FC
1
-1
0
14
Atletico Madrid
1
-1
0
14
Levante UD
1
-1
0
16
CA Osasuna
1
-1
0
17
FC Girona
1
-2
0
18
RC Celta de Vigo
1
-2
0
18
Real Oviedo
1
-2
0
20
RCD Mallorca
1
-3
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Jose Luis
Guzman Mansilla
Spanien
Anstoss
Samstag
23. August 2025 um 17:00 Uhr
Stadion
Palma, Spanien
Estadi de Son Moix
Kapazität
26’020
