DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: RCD Mallorca - Levante UD (26.10.2025)
RCD Mallorca
14:00
Levante UD
Zum Fussball-Kalender
RCD Mallorca
Ab 14:00 Uhr
Vs
Levante UD
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
RCD Mallorca - Levante UD
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
9
11
24
2
FC Barcelona
9
14
22
3
Villarreal CF
10
8
20
4
RCD Espanyol Barcelona
10
3
18
5
Atletico Madrid
9
6
16
6
Real Betis Balompie
9
5
16
7
Elche CF
10
1
14
8
Athletic Bilbao
10
-1
14
9
Getafe CF
10
-2
14
10
Sevilla FC
10
1
13
11
Deportivo Alaves
9
1
12
12
Rayo Vallecano
9
1
11
13
CA Osasuna
9
-2
10
14
Real Sociedad
10
-4
9
15
Valencia CF
10
-6
9
16
Levante UD
9
-4
8
17
RCD Mallorca
9
-4
8
18
RC Celta de Vigo
9
-3
7
19
Real Oviedo
10
-12
7
20
FC Girona
10
-13
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Miguel
Angel Ortiz Arias
Spanien
Anstoss
Sonntag
26. Oktober 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Palma, Spanien
Estadi de Son Moix
Kapazität
26’020
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen