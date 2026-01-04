DE
FR
Abonnieren
RCD Mallorca
RCD Mallorca
18:30
FC Girona
FC Girona
Zum Fussball-Kalender
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Ab 18:30 Uhr
Vs
FC Girona
FC Girona
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

LaLiga
RCD Mallorca - FC Girona

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
18
20
42
3
Villarreal CF
Villarreal CF
17
18
38
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
18
17
37
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
18
3
33
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
17
10
28
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
Elche CF
18
1
22
10
Getafe CF
Getafe CF
18
-9
21
11
Sevilla FC
Sevilla FC
17
-2
20
12
CA Osasuna
CA Osasuna
18
-3
19
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
18
-7
19
14
RCD Mallorca
RCD Mallorca
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
17
-6
18
16
Real Sociedad
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valencia CF
Valencia CF
18
-13
16
18
FC Girona
FC Girona
17
-18
15
19
Real Oviedo
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
Levante UD
16
-12
10
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Javier
Alberola Rojas
Spanien
Anstoss
Sonntag
04. Januar 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Palma, Spanien
Estadi de Son Moix
Kapazität
26’020
In diesem Artikel erwähnt
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Girona FC
Girona FC
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        RCD Mallorca
        RCD Mallorca
        Girona FC
        Girona FC
        LaLiga
        LaLiga