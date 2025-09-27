DE
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: RCD Mallorca - Deportivo Alaves (27.09.2025)
RCD Mallorca
18:30
Deportivo Alaves
RCD Mallorca
Ab 18:30 Uhr
Vs
Deportivo Alaves
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
RCD Mallorca - Deportivo Alaves
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
6
11
18
2
FC Barcelona
6
15
16
3
Villarreal CF
6
7
13
4
RCD Espanyol Barcelona
7
1
12
5
Elche CF
6
3
10
6
Athletic Bilbao
6
0
10
7
Getafe CF
6
-1
10
8
Atletico Madrid
6
2
9
8
Real Betis Balompie
6
2
9
10
Deportivo Alaves
6
0
8
11
Valencia CF
6
-2
8
12
Sevilla FC
6
0
7
13
CA Osasuna
6
0
7
14
Rayo Vallecano
6
-2
5
15
RC Celta de Vigo
6
-2
5
16
Real Sociedad
6
-3
5
17
Levante UD
6
-3
4
18
Real Oviedo
6
-9
3
19
FC Girona
7
-13
3
20
RCD Mallorca
6
-6
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Adrian
Cordero Vega
Spanien
Anstoss
Samstag
27. September 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Palma, Spanien
Estadi de Son Moix
Kapazität
26’020
