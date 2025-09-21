DE
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: RCD Mallorca - Atletico Madrid (21.09.2025)
RCD Mallorca
16:15
Atletico Madrid
RCD Mallorca
Ab 16:15 Uhr
Vs
Atletico Madrid
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
RCD Mallorca - Atletico Madrid
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
5
8
15
2
FC Barcelona
4
10
10
3
Villarreal CF
5
6
10
4
RCD Espanyol Barcelona
5
1
10
5
Real Betis Balompie
6
2
9
6
Getafe CF
4
2
9
7
Athletic Bilbao
5
0
9
8
Sevilla FC
5
1
7
9
Deportivo Alaves
5
0
7
10
Valencia CF
5
-2
7
11
Elche CF
4
2
6
12
CA Osasuna
5
0
6
13
Atletico Madrid
4
1
5
14
Levante UD
5
0
4
15
Rayo Vallecano
4
-1
4
16
RC Celta de Vigo
5
-2
4
17
Real Oviedo
4
-6
3
18
Real Sociedad
5
-4
2
19
RCD Mallorca
4
-5
1
20
FC Girona
5
-13
1
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Francisco
Jose Hernandez Maeso
Spanien
Anstoss
Sonntag
21. September 2025 um 16:15 Uhr
Stadion
Palma, Spanien
Estadi de Son Moix
Kapazität
26’020
