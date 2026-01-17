DE
FR
Abonnieren
RCD Mallorca
RCD Mallorca
16:15
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
Zum Fussball-Kalender
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Ab 16:15 Uhr
Vs
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

LaLiga
RCD Mallorca - Athletic Bilbao

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
Villarreal CF
18
20
41
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
20
1
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
19
6
29
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
19
5
29
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
FC Girona
FC Girona
20
-14
24
10
Elche CF
Elche CF
19
1
23
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19
-6
22
12
Real Sociedad
Real Sociedad
19
-3
21
13
Getafe CF
Getafe CF
19
-10
21
14
Sevilla FC
Sevilla FC
19
-6
20
15
CA Osasuna
CA Osasuna
19
-4
19
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
19
-8
19
17
RCD Mallorca
RCD Mallorca
19
-7
18
18
Valencia CF
Valencia CF
19
-13
17
19
Levante UD
Levante UD
18
-9
14
20
Real Oviedo
Real Oviedo
19
-19
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jose Luis
Guzman Mansilla
Spanien
Anstoss
Samstag
17. Januar 2026 um 16:15 Uhr
Stadion
Palma, Spanien
Estadi de Son Moix
Kapazität
26’020
In diesem Artikel erwähnt
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        RCD Mallorca
        RCD Mallorca
        Athletic Bilbao
        Athletic Bilbao
        LaLiga
        LaLiga