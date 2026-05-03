Real vertagt Barças Meisterparty

Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann der FC Barcelona zum 29. Mal spanischer Meister wird. Bei einer Niederlage von Real Madrid wäre dies schon am Sonntagabend der Fall gewesen.
Doch diesen Gefallen tun die Königlichen dem Erzrivalen nicht. Dank zwei Supertoren von Vinicius Junior gewinnt Real mit 2:0 bei Espanyol Barcelona.
Die Meisterparty ist damit vertagt. Nächster möglicher Termin ist der kommende Sonntag, wenn Barcelona um 21 Uhr Real zum Clásico empfängt und die Titelverteidigung mit mindestens einem Remis klarmachen könnte.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
34
25
68
4
Atletico Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompie
34
11
53
6
RC Celta de Vigo
34
4
47
7
Getafe CF
34
-8
44
8
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
33
0
43
10
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valencia CF
34
-13
39
13
RCD Espanyol Barcelona
34
-14
39
14
Elche CF
34
-8
38
15
RCD Mallorca
34
-9
38
16
FC Girona
34
-15
38
17
Deportivo Alaves
34
-13
36
18
Sevilla FC
33
-15
34
19
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
34
-28
28