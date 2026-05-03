Real vertagt Barças Meisterparty

Real Madrid gewinnt bei Espanyol Barcelona mit 2:0. Damit kann der FC Barcelona frühstens am nächsten Sonntag im Clásico den Meistertitel fixmachen.

Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann der FC Barcelona zum 29. Mal spanischer Meister wird. Bei einer Niederlage von Real Madrid wäre dies schon am Sonntagabend der Fall gewesen.

Doch diesen Gefallen tun die Königlichen dem Erzrivalen nicht. Dank zwei Supertoren von Vinicius Junior gewinnt Real mit 2:0 bei Espanyol Barcelona.

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Die Meisterparty ist damit vertagt. Nächster möglicher Termin ist der kommende Sonntag, wenn Barcelona um 21 Uhr Real zum Clásico empfängt und die Titelverteidigung mit mindestens einem Remis klarmachen könnte.

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