Real vertagt Barças Meisterparty

DE
FR
Abonnieren
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
0:2
Real Madrid
Real Madrid
Zum Fussball-Kalender
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
Beendet
0:2
Real Madrid
Real Madrid
Junior 55', 66'
03.05.2026, 23:05 Uhr

90. Minute (+6)

Fazit:
Anschliessend passiert nicht mehr viel, die Gäste bringen das Spiel sauber mit der Führung im Rücken zu Ende. Real Madrid schlägt Espanyol Barcelona mit 2:0 und bereitet sich damit auf den Clásico gegen Erzrivalen Barcelona vor. Nach einer ersten Halbzeit, in der die Gastgeber noch mithalten konnten, reichten den Blancos in den zweiten 45 Minuten zwei individuelle Glanzleistungen von einem überragenden Vinícius Junior, um den Sieg nach Hause zu holen. Espanyol hat damit weiter grosse Schwierigkeiten in der Rückrunde und ist in den nächsten Spielen dringend auf Punkte angewiesen.

03.05.2026, 22:56 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+6)

Spielende

03.05.2026, 22:53 Uhr

90. Minute (+3)

Dmitrović verhindert das 0:3. Nach einem langen Einwurf der Gastgeber läuft der Ball unkontrolliert durch den Strafraum und entwickelt sich dann zu einem Konter über Mastantuono, der im richtigen Augenblick auf den mitgelaufenen Bellingham abgibt. Dmitrović kommt aus seinem Tor und pariert den Abschluss des Engländers im Eins-gegen-Eins.

03.05.2026, 22:51 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

03.05.2026, 22:50 Uhr

88. Minute

Noch einmal soll es über Espanyols linke Seite gehen, Cabreras Flanke ist aber zu ungefährlich und kann noch vor der Box abgefangen werden.

03.05.2026, 22:45 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

85. Minute

Gelbe Karte für Urko González (Espanyol Barcelona)
Urko González muss gegen César Palacios das taktische Foul ziehen und sieht dafür noch einmal Gelb.

03.05.2026, 22:44 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

84. Minute

Einwechslung bei Real Madrid: Eduardo Camavinga

03.05.2026, 22:44 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

84. Minute

Auswechslung bei Real Madrid: Aurélien Tchouaméni

03.05.2026, 22:44 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

84. Minute

Einwechslung bei Real Madrid: César Palacios

03.05.2026, 22:44 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

84. Minute

Auswechslung bei Real Madrid: Vinícius Junior

Dank Vinicius-Show
Real vertagt Barças Meisterparty

Real Madrid gewinnt bei Espanyol Barcelona mit 2:0. Damit kann der FC Barcelona frühstens am nächsten Sonntag im Clásico den Meistertitel fixmachen.
Publiziert: 03.05.2026 um 22:59 Uhr
Vinicius Junior erzielt beide Tore bei Reals 2:0 in Barcelona.
Foto: keystone-sda.ch

Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann der FC Barcelona zum 29. Mal spanischer Meister wird. Bei einer Niederlage von Real Madrid wäre dies schon am Sonntagabend der Fall gewesen. 

Doch diesen Gefallen tun die Königlichen dem Erzrivalen nicht. Dank zwei Supertoren von Vinicius Junior gewinnt Real mit 2:0 bei Espanyol Barcelona. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Die Meisterparty ist damit vertagt. Nächster möglicher Termin ist der kommende Sonntag, wenn Barcelona um 21 Uhr Real zum Clásico empfängt und die Titelverteidigung mit mindestens einem Remis klarmachen könnte. 

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
Villarreal CF
34
25
68
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
34
11
53
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
34
4
47
7
Getafe CF
Getafe CF
34
-8
44
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
Real Sociedad
33
0
43
10
CA Osasuna
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valencia CF
Valencia CF
34
-13
39
13
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
34
-14
39
14
Elche CF
Elche CF
34
-8
38
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
34
-9
38
16
FC Girona
FC Girona
34
-15
38
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
34
-13
36
18
Sevilla FC
Sevilla FC
33
-15
34
19
Levante UD
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
Real Oviedo
34
-28
28
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
UEFA Europa League
Abstieg
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
Villarreal CF
34
25
68
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
34
11
53
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
34
4
47
7
Getafe CF
Getafe CF
34
-8
44
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
Real Sociedad
33
0
43
10
CA Osasuna
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valencia CF
Valencia CF
34
-13
39
13
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
34
-14
39
14
Elche CF
Elche CF
34
-8
38
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
34
-9
38
16
FC Girona
FC Girona
34
-15
38
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
34
-13
36
18
Sevilla FC
Sevilla FC
33
-15
34
19
Levante UD
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
Real Oviedo
34
-28
28
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jesus
Gil Manzano
Spanien
Anstoss
Sonntag
03. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Cornella, Spanien
RCDE Stadium
Kapazität
40'500
In diesem Artikel erwähnt
Espanyol Barcelona
Espanyol Barcelona
Real Madrid
Real Madrid
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Espanyol Barcelona
        Espanyol Barcelona
        Real Madrid
        Real Madrid
        LaLiga
        LaLiga