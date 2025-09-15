DE
LaLiga: RCD Espanyol Barcelona - RCD Mallorca (15.09.2025)
RCD Espanyol Barcelona
21:00
RCD Mallorca
RCD Espanyol Barcelona
Ab 21:00 Uhr
Vs
RCD Mallorca
LaLiga
RCD Espanyol Barcelona - RCD Mallorca
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
4
6
12
2
FC Barcelona
4
10
10
3
Athletic Bilbao
4
2
9
3
Getafe CF
4
2
9
5
Villarreal CF
4
5
7
6
RCD Espanyol Barcelona
3
2
7
7
Deportivo Alaves
4
1
7
8
Elche CF
4
2
6
9
CA Osasuna
4
1
6
10
Real Betis Balompie
5
0
6
11
Atletico Madrid
4
1
5
12
Sevilla FC
4
0
4
13
Rayo Vallecano
4
-1
4
14
RC Celta de Vigo
5
-2
4
15
Valencia CF
4
-4
4
16
Real Oviedo
4
-6
3
17
Real Sociedad
4
-2
2
18
Levante UD
4
-4
1
19
RCD Mallorca
3
-4
1
20
FC Girona
4
-9
1
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Alejandro
Jose Hernandez Hernandez
Spanien
Anstoss
Montag
15. September 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Cornella, Spanien
RCDE Stadium
Kapazität
40’500
