RCD Espanyol Barcelona
14:00
RC Celta de Vigo
RCD Espanyol Barcelona
Ab 14:00 Uhr
Vs
RC Celta de Vigo
LaLiga
RCD Espanyol Barcelona - RC Celta de Vigo

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
23
40
58
2
Real Madrid
23
31
57
3
Atletico Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
22
19
45
5
Real Betis Balompie
23
9
38
6
RCD Espanyol Barcelona
23
-4
34
7
RC Celta de Vigo
23
5
33
8
Real Sociedad
23
2
31
9
CA Osasuna
24
0
30
10
Athletic Bilbao
23
-8
28
11
Getafe CF
23
-9
26
12
FC Girona
23
-15
26
13
Elche CF
24
-4
25
14
Sevilla FC
23
-8
25
15
Deportivo Alaves
23
-9
25
16
RCD Mallorca
23
-9
24
17
Valencia CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
22
-22
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Guillermo
Cuadra Fernandez
Spanien
Anstoss
Samstag
14. Februar 2026 um 14:00 Uhr
Stadion
Cornella, Spanien
RCDE Stadium
Kapazität
40’500
