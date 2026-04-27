Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
33
57
85
2
Real Madrid
33
37
74
3
Villarreal CF
33
21
65
4
Atletico Madrid
33
19
60
5
Real Betis Balompie
33
8
50
6
Getafe CF
33
-6
44
7
RC Celta de Vigo
33
2
44
8
Real Sociedad
33
0
43
9
CA Osasuna
33
-1
42
10
Athletic Bilbao
33
-12
41
11
Rayo Vallecano
33
-8
39
12
Valencia CF
33
-11
39
13
Elche CF
33
-6
38
14
RCD Espanyol Barcelona
32
-12
38
15
FC Girona
33
-14
38
16
Deportivo Alaves
33
-11
36
17
RCD Mallorca
33
-10
35
18
Sevilla FC
33
-15
34
19
Levante UD
32
-13
32
20
Real Oviedo
33
-25
28