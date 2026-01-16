DE
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
21:00
FC Girona
FC Girona
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
Ab 21:00 Uhr
Vs
FC Girona
FC Girona
LaLiga
RCD Espanyol Barcelona - FC Girona

Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
Villarreal CF
18
20
41
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
19
3
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
19
6
29
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
19
5
29
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
Elche CF
19
1
23
10
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19
-6
22
11
Real Sociedad
Real Sociedad
19
-3
21
12
Getafe CF
Getafe CF
19
-10
21
13
FC Girona
FC Girona
19
-16
21
14
Sevilla FC
Sevilla FC
19
-6
20
15
CA Osasuna
CA Osasuna
19
-4
19
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
19
-8
19
17
RCD Mallorca
RCD Mallorca
19
-7
18
18
Valencia CF
Valencia CF
19
-13
17
19
Levante UD
Levante UD
18
-9
14
20
Real Oviedo
Real Oviedo
19
-19
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Iosu
Galech Apezteguia
Spanien
Anstoss
Freitag
16. Januar 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Cornella, Spanien
RCDE Stadium
Kapazität
40’500
In diesem Artikel erwähnt
Espanyol Barcelona
Espanyol Barcelona
Girona FC
Girona FC
LaLiga
LaLiga
