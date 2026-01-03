DE
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
14:00
Valencia CF
Valencia CF
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
Ab 14:00 Uhr
Vs
Valencia CF
Valencia CF
LaLiga
RC Celta de Vigo - Valencia CF

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
18
31
46
2
Real Madrid
Real Madrid
18
20
42
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
18
17
37
4
Villarreal CF
Villarreal CF
16
16
35
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
17
5
33
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
17
10
28
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
17
1
23
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
18
-8
23
9
Elche CF
Elche CF
17
3
22
10
Getafe CF
Getafe CF
18
-9
21
11
Sevilla FC
Sevilla FC
17
-2
20
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
18
-7
19
13
CA Osasuna
CA Osasuna
17
-3
18
14
RCD Mallorca
RCD Mallorca
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
17
-6
18
16
Real Sociedad
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valencia CF
Valencia CF
17
-10
16
18
FC Girona
FC Girona
17
-18
15
19
Real Oviedo
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
Levante UD
16
-12
10
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Ricardo
De Burgos Bengoechea
Spanien
Anstoss
Samstag
03. Januar 2026 um 14:00 Uhr
Stadion
Vigo, Spanien
Estadio Balaídos
Kapazität
24’870
Was sagst du dazu?
