RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
21:00
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
Ab 21:00 Uhr
Vs
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
LaLiga
LaLiga
RC Celta de Vigo - Real Betis Balompie

Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Villarreal CF
Villarreal CF
2
7
6
2
FC Barcelona
FC Barcelona
2
4
6
3
Real Madrid
Real Madrid
2
4
6
4
Getafe CF
Getafe CF
2
3
6
5
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
2
2
6
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
2
1
4
7
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
2
1
4
8
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
2
1
3
9
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
2
0
3
10
CA Osasuna
CA Osasuna
2
0
3
11
Real Sociedad
Real Sociedad
2
0
2
12
Elche CF
Elche CF
2
0
2
13
Atletico Madrid
Atletico Madrid
2
-1
1
14
Valencia CF
Valencia CF
2
-1
1
15
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
2
-2
1
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
2
-3
1
17
Levante UD
Levante UD
2
-2
0
17
Sevilla FC
Sevilla FC
2
-2
0
19
Real Oviedo
Real Oviedo
2
-5
0
20
FC Girona
FC Girona
2
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jesus
Gil Manzano
Spanien
Anstoss
Mittwoch
27. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Vigo, Spanien
Estadio Balaídos
Kapazität
24’870
