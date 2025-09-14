DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: RC Celta de Vigo - FC Girona (14.09.2025)
RC Celta de Vigo
14:00
FC Girona
Zum Fussball-Kalender
RC Celta de Vigo
Ab 14:00 Uhr
Vs
FC Girona
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
RC Celta de Vigo - FC Girona
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
4
6
12
2
Athletic Bilbao
4
2
9
2
Getafe CF
4
2
9
4
Villarreal CF
4
5
7
5
FC Barcelona
3
4
7
6
RCD Espanyol Barcelona
3
2
7
7
Deportivo Alaves
4
1
7
8
Elche CF
4
2
6
9
Atletico Madrid
4
1
5
10
Real Betis Balompie
4
0
5
11
Valencia CF
3
2
4
12
Rayo Vallecano
3
1
4
13
Sevilla FC
4
0
4
14
CA Osasuna
3
-1
3
15
RC Celta de Vigo
4
-2
3
16
Real Oviedo
4
-6
3
17
Real Sociedad
4
-2
2
18
RCD Mallorca
3
-4
1
19
Levante UD
3
-4
0
20
FC Girona
3
-9
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Adrian
Cordero Vega
Spanien
Anstoss
Sonntag
14. September 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Vigo, Spanien
Estadio Balaídos
Kapazität
24’870
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen