Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
21:00
Valencia CF
Valencia CF
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Ab 21:00 Uhr
Vs
Valencia CF
Valencia CF
LaLiga
Rayo Vallecano - Valencia CF

Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
14
23
34
2
Real Madrid
Real Madrid
14
16
33
3
Villarreal CF
Villarreal CF
14
16
32
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
14
16
31
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
14
8
24
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
14
2
24
7
Getafe CF
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
14
-3
20
9
Real Sociedad
Real Sociedad
14
-2
16
10
Elche CF
Elche CF
14
-2
16
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
13
-2
16
12
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
14
-3
16
13
Sevilla FC
Sevilla FC
14
-4
16
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
14
-3
15
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
14
-7
13
16
Valencia CF
Valencia CF
13
-9
13
17
CA Osasuna
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Girona
FC Girona
14
-13
12
19
Levante UD
Levante UD
14
-10
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
14
-15
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Javier
Alberola Rojas
Spanien
Anstoss
Montag
01. Dezember 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Campo de Futbol de Vallecas
Kapazität
14’708
