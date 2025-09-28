DE
FR
Abonnieren
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
14:00
Sevilla FC
Sevilla FC
Zum Fussball-Kalender
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Ab 14:00 Uhr
Vs
Sevilla FC
Sevilla FC
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

LaLiga
Rayo Vallecano - Sevilla FC

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
7
8
18
2
FC Barcelona
FC Barcelona
6
15
16
3
Villarreal CF
Villarreal CF
7
8
16
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
7
5
12
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
7
1
12
6
Getafe CF
Getafe CF
7
-1
11
7
Elche CF
Elche CF
6
3
10
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
7
-1
10
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
6
2
9
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
7
-1
8
11
Valencia CF
Valencia CF
6
-2
8
12
Sevilla FC
Sevilla FC
6
0
7
13
CA Osasuna
CA Osasuna
6
0
7
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
-2
5
15
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
6
-2
5
16
Levante UD
Levante UD
7
-3
5
17
Real Sociedad
Real Sociedad
6
-3
5
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
7
-5
5
19
Real Oviedo
Real Oviedo
6
-9
3
20
FC Girona
FC Girona
7
-13
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jesus
Gil Manzano
Spanien
Anstoss
Sonntag
28. September 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Campo de Futbol de Vallecas
Kapazität
14’708
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen