Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Rayo Vallecano - Sevilla FC (28.09.2025)
Rayo Vallecano
14:00
Sevilla FC
Zum Fussball-Kalender
Rayo Vallecano
Ab 14:00 Uhr
Vs
Sevilla FC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Rayo Vallecano - Sevilla FC
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
7
8
18
2
FC Barcelona
6
15
16
3
Villarreal CF
7
8
16
4
Atletico Madrid
7
5
12
5
RCD Espanyol Barcelona
7
1
12
6
Getafe CF
7
-1
11
7
Elche CF
6
3
10
8
Athletic Bilbao
7
-1
10
9
Real Betis Balompie
6
2
9
10
Deportivo Alaves
7
-1
8
11
Valencia CF
6
-2
8
12
Sevilla FC
6
0
7
13
CA Osasuna
6
0
7
14
Rayo Vallecano
6
-2
5
15
RC Celta de Vigo
6
-2
5
16
Levante UD
7
-3
5
17
Real Sociedad
6
-3
5
18
RCD Mallorca
7
-5
5
19
Real Oviedo
6
-9
3
20
FC Girona
7
-13
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Jesus
Gil Manzano
Spanien
Anstoss
Sonntag
28. September 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Campo de Futbol de Vallecas
Kapazität
14’708
