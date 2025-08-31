DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Rayo Vallecano - FC Barcelona (31.08.2025)
Rayo Vallecano
21:30
FC Barcelona
Zum Fussball-Kalender
Rayo Vallecano
Ab 21:30 Uhr
Vs
FC Barcelona
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Rayo Vallecano - FC Barcelona
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
3
5
9
2
Villarreal CF
2
7
6
3
FC Barcelona
2
4
6
4
Athletic Bilbao
2
2
6
5
Getafe CF
3
0
6
6
Elche CF
3
2
5
7
Real Betis Balompie
3
1
5
8
Valencia CF
3
2
4
9
RCD Espanyol Barcelona
2
1
4
10
Deportivo Alaves
3
0
4
11
Rayo Vallecano
2
1
3
12
Sevilla FC
3
0
3
13
CA Osasuna
2
0
3
14
Real Oviedo
3
-4
3
15
Atletico Madrid
3
-1
2
15
Real Sociedad
3
-1
2
17
RC Celta de Vigo
3
-2
2
18
RCD Mallorca
3
-4
1
19
Levante UD
3
-4
0
20
FC Girona
3
-9
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Mateo
Busquets Ferrer
Spanien
Anstoss
Sonntag
31. August 2025 um 21:30 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Campo de Futbol de Vallecas
Kapazität
14’708
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen